Песков: Вашингтон пока не ответил на инициативу России по ДСНВ
Москва еще не получила предметной реакции Вашингтона на предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока не было», – отметил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Соединенные Штаты не ответили на инициативу российской стороны, поэтому пока о продлении договора речи не идет. «Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это не интересно, мы без этого обойдемся», – сказал замминистра.
5 октября президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов об инициативе российского лидера Владимира Путина сказал: «Для меня это звучит как хорошая идея».
22 сентября президент РФ предложил, чтобы после окончания действия ДСНВ (5 февраля 2026 г.) Россия и США еще в течение года добровольно придерживались количественных ограничений, указанных в документе. Тогда же он подчеркнул, что важно двустороннее согласие в этом вопросе.