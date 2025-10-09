Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Вашингтон пока не ответил на инициативу России по ДСНВ

Ведомости

Москва еще не получила предметной реакции Вашингтона на предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока не было», – отметил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Соединенные Штаты не ответили на инициативу российской стороны, поэтому пока о продлении договора речи не идет. «Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это не интересно, мы без этого обойдемся», – сказал замминистра.

5 октября президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов об инициативе российского лидера Владимира Путина сказал: «Для меня это звучит как хорошая идея».

22 сентября президент РФ предложил, чтобы после окончания действия ДСНВ (5 февраля 2026 г.) Россия и США еще в течение года добровольно придерживались количественных ограничений, указанных в документе. Тогда же он подчеркнул, что важно двустороннее согласие в этом вопросе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте