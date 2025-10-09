Песков: Вашингтон пока не ответил на инициативу России по ДСНВ

8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Соединенные Штаты не ответили на инициативу российской стороны, поэтому пока о продлении договора речи не идет. «Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это не интересно, мы без этого обойдемся», – сказал замминистра.