Рябков: Россия не получила ответа США о продлении ДСНВ
Сейчас речи о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не идет, поскольку российская сторона не получила реакции США на эту инициативу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это не интересно, мы без этого обойдемся», – добавил он (цитата по ТАСС).
Рябков напомнил, что Москва предлагает, чтобы в течение года после официального истечения срока действия договора придерживаться центральных количественных ограничений, зафиксированных в договоре.
22 сентября президент РФ Владимир Путин предложил, чтобы после истечения срока действия ДСНВ 5 февраля 2026 г. Россия еще в течение года добровольно придерживалась количественных ограничений договора. Российский лидер подчеркнул, что жизнеспособность инициативы зависит от ответных шагов США.
Президент США Дональд Трамп 5 октября в ответ на вопрос журналистов о предложении Путина отметил: «Для меня это звучит как хорошая идея».
Позже в Кремле поприветствовали такую реакцию главы США. «Мы приветствуем такое заявление и считаем, что оно уже дает основания для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.