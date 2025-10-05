Дмитриев: США с большой вероятностью поддержат предложение Путина по ДСНВ
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о высокой вероятности согласия США с предложением о продлении действия количественных ограничений Договора о СНВ. Об этом Дмитриев рассказал в Telegram.
Такую оценку он выразил, сославшись на положительный отклик президента США Дональда Трампа, который назвал российскую инициативу «хорошей идеей».
«Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал Дмитриев.
22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности сообщил о готовности Москвы в течение еще одного года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать установленные договором количественные ограничения.
Российский лидер подчеркнул, что это предложение действует только при условии принятия Вашингтоном аналогичных обязательств. Договор о СНВ истекает в феврале 2026 г.