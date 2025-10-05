Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев: США с большой вероятностью поддержат предложение Путина по ДСНВ

Ведомости

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о высокой вероятности согласия США с предложением о продлении действия количественных ограничений Договора о СНВ. Об этом Дмитриев рассказал в Telegram.

Такую оценку он выразил, сославшись на положительный отклик президента США Дональда Трампа, который назвал российскую инициативу «хорошей идеей».

«Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал Дмитриев.

Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

Политика / Международные отношения

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности сообщил о готовности Москвы в течение еще одного года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать установленные договором количественные ограничения.

Российский лидер подчеркнул, что это предложение действует только при условии принятия Вашингтоном аналогичных обязательств. Договор о СНВ истекает в феврале 2026 г.

Читайте также:Экс-посол РФ в США назвал предложение Путина по ДСНВ сильным политическим ходом
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте