Кремль с оптимизмом воспринял слова Трампа о ДСНВ

Власти надеются, что США могут поддержать предложение российского лидера
Ведомости

Кремль приветствует заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего предложение Владимира Путина по продлению ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «хорошей идеей». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем такое заявление и считаем, что оно уже дает основания для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», – сказал представитель Кремля.

5 октября Трамп в ответ на вопрос журналистов о предложении Путина отметил: «Для меня это звучит как хорошая идея».

22 сентября российский лидер предложил, чтобы после истечения срока действия ДСНВ 5 февраля 2026 г. Россия еще в течение года добровольно придерживалась количественных ограничений договора. Президент подчеркнул, что жизнеспособность инициативы зависит от ответных шагов США.

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал предложение Путина сильным политическим ходом, отметив, что оно демонстрирует готовность Москвы к диалогу, несмотря на позицию западных стран.

