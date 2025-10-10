В Кремле считают, что «импульс Анкориджа» жив и будет жить
«Импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
На вопрос, потерян ли «импульс Анкориджа», Песков ответил, что переговорный процесс сейчас находится на паузе из-за позиции Киева.
«И стоит он из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами. Они не отвечают на проект документа, который был передан», – сказал представитель Кремля.
По его словам, украинская сторона также не ответила на предложение создать три рабочие группы, необходимые для подготовки встречи на высшем уровне.
«Но, учитывая, что мы продолжаем стремиться двигаться в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, он живет и, будем надеяться, будет жить дальше. Что президент Трамп сохраняет политическую волю к мирному урегулированию», – подчеркнул Песков.
Он добавил, что с точки зрения «духа Анкориджа» Москва сохраняет оптимизм, однако поведение Киева пока демонстрирует «не очень хорошее развитие событий».
8 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в Госдуме, что «мощный импульс», возникший после саммита президентов России и США на Аляске, исчерпал себя. Он также призвал Вашингтон трезво подойти к вопросу возможной передачи Киеву ракет Tomahawk, отметив, что их использование требует участия американского персонала.
9 октября помощник президента Юрий Ушаков не согласился с этой оценкой. По его словам, «импульс Анкориджа» не исчерпан, а контакты между администрациями двух президентов продолжаются на постоянной основе. Он подчеркнул, что достигнутые в Анкоридже договоренности вызывают недовольство в Европе и Киеве, которые, по его словам, не заинтересованы в мирном процессе.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел 15 августа в Анкоридже и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование российско-украинского конфликта. Позднее на площадке клуба «Валдай» Путин оценил встречу как положительную и отметил, что переговоры были сосредоточены именно на вопросах мирного урегулирования.