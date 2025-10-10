В Кремле считают, что «импульс Анкориджа» жив и будет жить

9 октября помощник президента Юрий Ушаков не согласился с этой оценкой. По его словам, «импульс Анкориджа» не исчерпан, а контакты между администрациями двух президентов продолжаются на постоянной основе. Он подчеркнул, что достигнутые в Анкоридже договоренности вызывают недовольство в Европе и Киеве, которые, по его словам, не заинтересованы в мирном процессе.