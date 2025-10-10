Путин: отказ США по продлению ДСНВ не будет критичным для России

8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты еще не ответили на инициативу российской стороны, поэтому о продлении действия документа речь не идет. «Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это неинтересно, мы без этого обойдемся», – сказал замминистра.