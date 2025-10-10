Газета
Главная / Политика /

Путин: отказ США по продлению ДСНВ не будет критичным для России

Ведомости

Отказ Вашингтона продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще на год будет некритичным для Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Душанбе.

«Если американская сторона посчитает, что это им не нужно, для нас это не критично совершенно. У нас в этом отношении все идет по плану», – подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что Россия готова взаимодействовать и договариваться с США по этому вопросу. Успех в переговорах по ДСНВ президент назвал «приемлемым и полезным». По его мнению, в ином случае в области сдерживания вооружений ничего не останется.

8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты еще не ответили на инициативу российской стороны, поэтому о продлении действия документа речь не идет. «Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это неинтересно, мы без этого обойдемся», – сказал замминистра.

22 сентября Путин предложил продлить на год действие ДСНВ после его окончания 5 февраля 2026 г. Россия в этот период добровольно бы придерживалась количественных ограничений договора. Российский лидер подчеркнул, что жизнеспособность инициативы зависит от ответных шагов США.

