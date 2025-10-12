В Эстонии заявили о планах прекратить использовать проходящую через РФ дорогу
Эстония в будущем намерена полностью прекратить пользоваться дорогой, которая частично проходит по российской территории, сложившаяся ситуация аномальна, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
«В долгосрочной перспективе мы планируем полностью отказаться от этой дороги. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже доступен, и новый находится в стадии строительства. Существующая ситуация – историческая аномалия», – написал министр в X.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) Эстонии на этой неделе принял решение закрыть проезд через так называемый Саатсеский сапог, который частично проходит по территории Псковской области. Решение, как сообщалось, приняли вечером 10 октября на фоне «более активного» передвижения российских пограничников.
Министр в заявлении в X напомнил, что Эстония два дня назад заметила на этой дороге со стороны РФ «семерых вооруженных российских военнослужащих». Движение было временно перекрыто во избежание возможных инцидентов. Цахкна также назвал сообщения о напряженной ситуации на границе преувеличенными. По его словам, сейчас ничего серьезного на границе не происходит, и хотя «россияне действуют несколько более напористо и заметно, чем раньше», ситуация остается под контролем.