В Эстонии заявили о планах прекратить использовать проходящую через РФ дорогу

Министр в заявлении в X напомнил, что Эстония два дня назад заметила на этой дороге со стороны РФ «семерых вооруженных российских военнослужащих». Движение было временно перекрыто во избежание возможных инцидентов. Цахкна также назвал сообщения о напряженной ситуации на границе преувеличенными. По его словам, сейчас ничего серьезного на границе не происходит, и хотя «россияне действуют несколько более напористо и заметно, чем раньше», ситуация остается под контролем.