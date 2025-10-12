Пушков: Запад не смог организовать бизнес-изоляцию России
Несмотря ни на что, 1400 немецких компаний остались работать в России – Западу не удалась бизнес-изоляция страны, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков обратил внимание, что Mercedes покинул РФ себе в убыток, уступив место конкурентам из Китая.
«И теперь в "Мерседесе" клянутся, что ни за что не уйдут из Китая, даже если Запад начнет против него санкционную войну. Причина понятна: утрата российского рынка была для компании серьезной потерей, утрата китайского стала бы катастрофой», – отметил сенатор.
По его словам, в сегменте одежды и обуви преобладают итальянские бренды «с вкраплениями английских, немецких и французских». Кроме того, в РФ остались 120 японских и 250 американских компаний, а также 70% итальянских фирм.
В мае президент России Владимир Путин рассказал об обращениях к нему представителей крупного бизнеса из западных стран, желающих вернуться в Россию. По словам президента, здесь в первую очередь нужно учитывать, будет ли их возврат выгоден для России. Также необходимо принимать во внимание, как вел себя западный бизнес, ушедший после 2022 г. и сейчас желающий вернуться.