Пушков: Запад не смог организовать бизнес-изоляцию России

В мае президент России Владимир Путин рассказал об обращениях к нему представителей крупного бизнеса из западных стран, желающих вернуться в Россию. По словам президента, здесь в первую очередь нужно учитывать, будет ли их возврат выгоден для России. Также необходимо принимать во внимание, как вел себя западный бизнес, ушедший после 2022 г. и сейчас желающий вернуться.