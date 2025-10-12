Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Юлия Тимошенко допустила скорое завершение украинского конфликта

Ведомости

Окончание украинского конфликта «не за горами», есть соответствующая информация. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины (2005, 2007–2010), лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире «Украинского радио».

«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», – сказала Тимошенко (цитата по изданию «Страна»).

Суть известной ей информации экс-премьер не раскрыла.

12 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине наступил очень драматичный момент. По его словам, напряженность нагнетается со всех сторон. Так он прокомментировал журналисту Павлу Зарубину заявления о возможности передачи Киеву ракет большой дальности Tomahawk. По словам Пескова, тема вызывает у России крайнюю обеспокоенность, но это оружие не изменит ситуацию на фронте.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте