Юлия Тимошенко допустила скорое завершение украинского конфликта

12 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине наступил очень драматичный момент. По его словам, напряженность нагнетается со всех сторон. Так он прокомментировал журналисту Павлу Зарубину заявления о возможности передачи Киеву ракет большой дальности Tomahawk. По словам Пескова, тема вызывает у России крайнюю обеспокоенность, но это оружие не изменит ситуацию на фронте.