Юлия Тимошенко допустила скорое завершение украинского конфликта
Окончание украинского конфликта «не за горами», есть соответствующая информация. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины (2005, 2007–2010), лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире «Украинского радио».
«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», – сказала Тимошенко (цитата по изданию «Страна»).
Суть известной ей информации экс-премьер не раскрыла.
12 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине наступил очень драматичный момент. По его словам, напряженность нагнетается со всех сторон. Так он прокомментировал журналисту Павлу Зарубину заявления о возможности передачи Киеву ракет большой дальности Tomahawk. По словам Пескова, тема вызывает у России крайнюю обеспокоенность, но это оружие не изменит ситуацию на фронте.