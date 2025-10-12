Израиль анонсировал освобождение заложников в Газе утром 13 октября«Хамас» также может отпустить часть пленных раньше установленного срока
Власти Израиля сообщили семьям удерживаемых в Газе заложников, что их освобождение начнется утром в понедельник, 13 октября. Об этом пишет The Times of Israel.
Израиль ожидает, что освобождение заложников начнется с 4:00 до 6:00, но сроки еще могут измениться, отмечает издание.
ВВС со ссылкой на палестинского чиновника также пишет, что палестинская группировка «Хамас» согласится освободить 20 живых заложников из Газы 12 октября, за день до установленного срока. Это произойдет, если Израиль пойдет на компромисс по списку палестинских заключенных, подлежащих освобождению.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью NBC News, что заложники могут быть освобождены «в любой момент». По его данным, на этом фоне президент США Дональд Трамп планирует отправиться на Ближний Восток, чтобы встретить заложников.
Трамп отправится в регион, чтобы проконтролировать начало первой фазы мирного соглашения между Израилем и «Хамасом», которое помогла заключить его администрация, напоминает телеканал. Соглашение вступило в силу 10 октября, и Израиль начал подготовку к освобождению заложников в течение следующих 72 часов – срок истекает в полдень по местному времени 13 октября. В рамках первого этапа Израиль отпустит 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Также будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.
В секторе Газа остаются 48 израильских заложников, из которых, по мнению Израиля, 20 живы. Трамп говорил, что ожидает освобождения заложников 13 или 14 октября, эти даты подтвердили в офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.