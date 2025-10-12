Израиль анонсировал освобождение заложников в Газе утром 13 октября

Трамп отправится в регион, чтобы проконтролировать начало первой фазы мирного соглашения между Израилем и «Хамасом», которое помогла заключить его администрация, напоминает телеканал. Соглашение вступило в силу 10 октября, и Израиль начал подготовку к освобождению заложников в течение следующих 72 часов – срок истекает в полдень по местному времени 13 октября. В рамках первого этапа Израиль отпустит 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Также будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.