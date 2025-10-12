Зеленский обсудил поставки систем ПВО с Трампом и Макроном

Вопросы ПВО Зеленский обсудил и с Макроном. Париж и Киев договорились, что военные сообщат Франции о потребностях, и поставки будут ускорены. В ходе разговора президенты затронули также ситуацию на Запорожской атомной станции. По его словам, блэкаут на станции продолжается, и уже почти три недели она работает на дизель-генераторах, чего «не должно быть».