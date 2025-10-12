Газета
Главная / Политика /

Зеленский обсудил поставки систем ПВО с Трампом и Макроном

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, обсудив с ними поставки средств противовоздушной обороны (ПВО). Прежде всего Киев рассчитывает получить от США системы Patriot, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.  

Украинский лидер второй день подряд говорил по телефону с Трампом. 11 октября, как и сегодня, стороны обсудили усиление украинской ПВО.

«Детально работаем с Америкой, чтобы усилить нас – нашу ПВО, все наши возможности защиты: Patriot, прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность», – написал он. 

FT: Украина перехватывает все меньше российских ракет

Политика / Международные отношения

По словам Зеленского, Россия якобы «боится» того, что американцы могут поставить Киеву ракеты Tomahawk. Стороны также договорились, что команды президентов и военные будут заниматься «всем тем, что мы обсудили», в том числе это касается «энергетики, газа». 

Вопросы ПВО Зеленский обсудил и с Макроном. Париж и Киев договорились, что военные сообщат Франции о потребностях, и поставки будут ускорены. В ходе разговора президенты затронули также ситуацию на Запорожской атомной станции. По его словам, блэкаут на станции продолжается, и уже почти три недели она работает на дизель-генераторах, чего «не должно быть».

С 23 сентября ЗАЭС получает энергию от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов со стороны Украины. Руководство станции предупреждало, что отсутствие внешнего электропитания создает угрозу ядерной безопасности.

