На заседании Всемирного банка и МВФ обсудят судьбу замороженных активов РФ
Предложения по использованию российских замороженных активов для помощи Украине прозвучат на переговорах министров финансов и глав центральных банков, которые на следующей неделе соберутся в Вашингтоне на ежегодном заседании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом пишет Bloomberg.
Ежегодное собрание группы Всемирного банка и МВФ пройдет с 13 по 18 октября в Вашингтоне. На встрече, как ожидается, будут доминировать опасения по поводу резкого роста государственного долга США и пузыря на рынке акций технологических компаний. Объявление президентом США Дональдом Трампа о введении пошлин в отношении КНР, пишет агентство, вызвало «содрогание» на финансовых рынках.
«Выделение США $20 млрд на поддержку аргентинского песо и предложения по использованию российских активов в пользу Украины также будут одними из главных тем встреч в кулуарах», – говорится в материале.
Bloomberg 10 октября сообщило, что министры стран Евросоюза продолжают работу над «репарационным кредитом», который позволит мобилизовать до 185 млрд евро замороженных активов РФ. Средства планируется направить на покрытие «бюджетных дыр» Киева и финансирования некоторых военных нужд.
Агентство отмечало, что этот план сложен с юридической точки зрения, поскольку ЕС хочет избежать прямого изъятия средств из-за возможного репутационного ущерба своей финансовой системе и евро, а также судебных исков. Бельгия в связи с этим запросила гарантии, что ей не придется покрывать потенциальные судебные издержки со стороны России. Сейчас этот запрос прорабатывается представителями ЕС. Ожидается, что лидеры блока обсудят план на саммите в конце октября, и вскоре Еврокомиссия может представить юридическое предложение по «репарационному кредиту», сообщало Bloomberg.