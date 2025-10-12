На заседании Всемирного банка и МВФ обсудят судьбу замороженных активов РФ

Агентство отмечало, что этот план сложен с юридической точки зрения, поскольку ЕС хочет избежать прямого изъятия средств из-за возможного репутационного ущерба своей финансовой системе и евро, а также судебных исков. Бельгия в связи с этим запросила гарантии, что ей не придется покрывать потенциальные судебные издержки со стороны России. Сейчас этот запрос прорабатывается представителями ЕС. Ожидается, что лидеры блока обсудят план на саммите в конце октября, и вскоре Еврокомиссия может представить юридическое предложение по «репарационному кредиту», сообщало Bloomberg.