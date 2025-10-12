Азаров: в Европе не верят в возможность применения РФ ядерного оружия

10 октября президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан сообщил, что вскоре российская сторона может объявить о появлении у нее нового оружия. По его словам, сейчас проходят его успешные испытания. Новизна и современность этих вооружений «на очень высоком уровне», подчеркнул Путин. Российский лидер также добавил, что новизна средств ядерного сдерживания РФ выше, чем у любого другого ядерного государства. К тому же Москва активно их развивает.