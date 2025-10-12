Азаров: в Европе не верят в возможность применения РФ ядерного оружия
Европейцы считают, что Россия никогда не решится применять ядерное вооружение. Об этом экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в интервью ТАСС, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале агентства.
По его словам, именно из этого исходит их стратегия наращивания обычных вооружений. Азаров обратил внимание, что Европа намерена обеспечить «огромное превосходство» над Россией в области обычных вооружений и развязать конфликт.
«Они этого не скрывают и даже адресуют нас к 2027 г. или максимум к 2030 г. Но вот надо их переубедить в том, что, защищаясь, Россия вправе нанести упреждающий удар и ответить так, как положено ответить в данной ситуации», – отметил Азаров.
Экс-премьер также выразил мнение насчет смены политического руководства в Европе. Он обратил внимание на шаткое положение президента Франции Эммануэля Макрона, плохие результаты премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. По его словам, возможно, будет приход «более реалистичных политиков».
«Если Европейский cоюз нападет, то я думаю, что они используют, российское руководство, все абсолютно возможности для того, чтобы нанести поражение тому, кто напал», – резюмировал Азаров.
10 октября президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан сообщил, что вскоре российская сторона может объявить о появлении у нее нового оружия. По его словам, сейчас проходят его успешные испытания. Новизна и современность этих вооружений «на очень высоком уровне», подчеркнул Путин. Российский лидер также добавил, что новизна средств ядерного сдерживания РФ выше, чем у любого другого ядерного государства. К тому же Москва активно их развивает.