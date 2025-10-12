Заявление Дмитриева – отсылка к событиям сентября 2024 г., когда во время визита на завод боеприпасов в Пенсильвании Зеленский в интервью местным СМИ негативно высказался о Вэнсе, который еще был кандидатом в вице-президенты в команде Трампа. Этот визит, организованный при участии Харрис, вызвал резкую критику со стороны Республиканской партии, которая обвинила демократов в вовлечении Зеленского в избирательную кампанию.