Дмитриев оценил участившиеся телефонные разговоры между Трампом и Зеленским
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил участившиеся телефонные переговоры между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
В соцсети X он отметил, что Зеленский звонит Трампу дважды за два дня, демонстрируя почти ту же энергичность, с которой ранее публично поддерживал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах 2024 г.
Кроме того, Дмитриев напомнил, что во время той избирательной кампании украинский лидер называл вице-президента США Джей Ди Вэнса «слишком радикальным».
Заявление Дмитриева – отсылка к событиям сентября 2024 г., когда во время визита на завод боеприпасов в Пенсильвании Зеленский в интервью местным СМИ негативно высказался о Вэнсе, который еще был кандидатом в вице-президенты в команде Трампа. Этот визит, организованный при участии Харрис, вызвал резкую критику со стороны Республиканской партии, которая обвинила демократов в вовлечении Зеленского в избирательную кампанию.
В течение последних двух дней Зеленский и Трамп провели два телефонных разговора, в ходе которых они обсуждали усиление систем ПВО, а также возможность поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.