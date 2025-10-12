«РИА Новости»: в Харькове мобилизовали вернувшегося из плена солдата
Представители территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове мобилизовали военного, который недавно вернулся из российского плена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным источника, бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли «затолкать в бусик» после потасовки, в ходе которой к нему была применена физическая сила. Он указал, что, согласно нормам международного права, вернувшийся из плена военный не должен идти в армию.
Агентство отмечает, что военного могут отпустить «из-за общественного резонанса». Однако сотрудники украинского ТЦК в городе продолжат мобилизацию людей, пойманных на улице.
5 октября сообщалось, что в Киевской области сотрудниками ТЦК был «мобилизован» кот. Тогда местные СМИ распространили видеозапись, на которой было видно, как мужчины в форме медленно подходят к коту на улице, после чего один из них хватает животное. Затем оба мужчины бегут вместе с котом к машине.