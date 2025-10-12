«РИА Новости»: в Харькове мобилизовали вернувшегося из плена солдата

5 октября сообщалось, что в Киевской области сотрудниками ТЦК был «мобилизован» кот. Тогда местные СМИ распространили видеозапись, на которой было видно, как мужчины в форме медленно подходят к коту на улице, после чего один из них хватает животное. Затем оба мужчины бегут вместе с котом к машине.