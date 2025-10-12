Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«РИА Новости»: в Харькове мобилизовали вернувшегося из плена солдата

Ведомости

Представители территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове мобилизовали военного, который недавно вернулся из российского плена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли «затолкать в бусик» после потасовки, в ходе которой к нему была применена физическая сила. Он указал, что, согласно нормам международного права, вернувшийся из плена военный не должен идти в армию.

Агентство отмечает, что военного могут отпустить «из-за общественного резонанса». Однако сотрудники украинского ТЦК в городе продолжат мобилизацию людей, пойманных на улице.

5 октября сообщалось, что в Киевской области сотрудниками ТЦК был «мобилизован» кот. Тогда местные СМИ распространили видеозапись, на которой было видно, как мужчины в форме медленно подходят к коту на улице, после чего один из них хватает животное. Затем оба мужчины бегут вместе с котом к машине.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте