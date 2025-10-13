Палестинские заключенные сели в автобусы в Израиле для обмена
Палестинские заключенные садятся в автобусы в Израиле перед обменом, сообщает The Jerusalem Post.
Ранее власти Израиля сообщили семьям удерживаемых в Газе заложников, что их освобождение начнется утром 13 октября, писала The Times of Israel.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял в интервью NBC News, что заложники могут быть освобождены «в любой момент». По его данным, президент США Дональд Трамп планирует отправиться на Ближний Восток, чтобы встретить заложников.
29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Среди инициатив – демилитаризация территории, уничтожение террористической инфраструктуры, прекращение боевых действий, вывод израильских войск и освобождение заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава. 5 октября госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что американская сторона хочет скорейшего освобождения израильских заложников в секторе Газа.