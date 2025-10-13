ЦАХАЛ сообщил о возвращении в Израиль первых семерых освобожденных заложников

В течение ближайших часов Израиль и «Хамас» намерены обменять 20 израильских пленных, удерживаемых в секторе Газа, на почти 2000 палестинских заключенных. Была также достигнута договоренность о возвращении останков 28 израильских пленных, которые, предположительно, погибли в плену. 13 октября The Jerusalem Post писала, что палестинские заключенные сели в автобусы в Израиле перед обменом.