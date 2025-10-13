Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦАХАЛ сообщил о возвращении в Израиль первых семерых освобожденных заложников

Ведомости

Семеро израильских заложников, освобожденных «Хамасом», пересекли границу еврейского государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале израильской армии.

В Израиль освобожденные заложники прибыли в сопровождении представителей ЦАХАЛ и и Службы общей безопасности (ШАБАК). Среди вернувшихся – Эйтан Мор, Алон Охель, Зив Берман, Гали Берман, Гай Гилбоа-Длалал, Омри Миран и Матан Анграст. В Израиле они пройдут первичное медицинское обследование.

«В настоящее время освобожденные следуют к первоначальному пункту приема в приграничной с Газой зоне, где встретятся с членами своих семей», – говорится в сообщении.

Израиль и «Хамас» начали процесс обмена пленными

Политика / Международные новости

ЦАХАЛ добавил, что готов принять дополнительных заложников, которые, как ожидается, будут переданы Красному Кресту в дальнейшем.

В течение ближайших часов Израиль и «Хамас» намерены обменять 20 израильских пленных, удерживаемых в секторе Газа, на почти 2000 палестинских заключенных. Была также достигнута договоренность о возвращении останков 28 израильских пленных, которые, предположительно, погибли в плену. 13 октября The Jerusalem Post писала, что палестинские заключенные сели в автобусы в Израиле перед обменом.

План урегулирования кризиса в Газе был представлен Белым домом 29 сентября. Освобождение заложников стало одной инициатив плана, как и демилитаризация территории, уничтожение террористической инфраструктуры, прекращение боевых действий и вывод израильских войск. Документ также предполагает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте