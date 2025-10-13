ЦАХАЛ сообщил о возвращении в Израиль первых семерых освобожденных заложников
Семеро израильских заложников, освобожденных «Хамасом», пересекли границу еврейского государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале израильской армии.
В Израиль освобожденные заложники прибыли в сопровождении представителей ЦАХАЛ и и Службы общей безопасности (ШАБАК). Среди вернувшихся – Эйтан Мор, Алон Охель, Зив Берман, Гали Берман, Гай Гилбоа-Длалал, Омри Миран и Матан Анграст. В Израиле они пройдут первичное медицинское обследование.
«В настоящее время освобожденные следуют к первоначальному пункту приема в приграничной с Газой зоне, где встретятся с членами своих семей», – говорится в сообщении.
ЦАХАЛ добавил, что готов принять дополнительных заложников, которые, как ожидается, будут переданы Красному Кресту в дальнейшем.
В течение ближайших часов Израиль и «Хамас» намерены обменять 20 израильских пленных, удерживаемых в секторе Газа, на почти 2000 палестинских заключенных. Была также достигнута договоренность о возвращении останков 28 израильских пленных, которые, предположительно, погибли в плену. 13 октября The Jerusalem Post писала, что палестинские заключенные сели в автобусы в Израиле перед обменом.
План урегулирования кризиса в Газе был представлен Белым домом 29 сентября. Освобождение заложников стало одной инициатив плана, как и демилитаризация территории, уничтожение террористической инфраструктуры, прекращение боевых действий и вывод израильских войск. Документ также предполагает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.