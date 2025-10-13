Газета
Главная / Политика /

МВД России объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу

Ведомости

МВД России объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), следует из базы данных ведомства. Он был освобожден из колонии в середине 2024 г. в ходе обмена с Западом.

«Разыскивается по статье УК», – указана в базе причина добавления в перечень. При этом конкретная статья там не уточняется.

1 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым осужденные иностранные граждане и россияне были помилованы. В частности, решение коснулось и Кара-Мурзы. Из иностранных государств были возращены в страну российские граждане, задержанные до этого за границей.

Тогда же Путин помиловал морпеха Пола Уилана, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, политолога Демури Воронина, журналистку Алсу Курмашеву, а также других заключенных.

