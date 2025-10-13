МВД России объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу

1 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым осужденные иностранные граждане и россияне были помилованы. В частности, решение коснулось и Кара-Мурзы. Из иностранных государств были возращены в страну российские граждане, задержанные до этого за границей.