Политика

Каллас прибыла в Киев для переговоров по финансовой и военной поддержке Украины

Ведомости

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас прибыла на Украину. О визите она сообщила в социальной сети X, указав, что находится в Киеве.

Целью визита, по ее словам, стали переговоры о финансовой и военной поддержке Украины, а также вопросы безопасности энергетического сектора страны.

9 октября Каллас в интервью Die Zeit признала, что Украина не сможет справиться в одиночку в конфликте с Россией. Так она прокомментировала вопрос о том, сможет ли республика вернуть утраченные территории. Каллас призвала продолжать поддерживать Киев, в том числе увеличивая объемы поставок оружия.

