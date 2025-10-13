Каллас прибыла в Киев для переговоров по финансовой и военной поддержке Украины
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас прибыла на Украину. О визите она сообщила в социальной сети X, указав, что находится в Киеве.
Целью визита, по ее словам, стали переговоры о финансовой и военной поддержке Украины, а также вопросы безопасности энергетического сектора страны.
9 октября Каллас в интервью Die Zeit признала, что Украина не сможет справиться в одиночку в конфликте с Россией. Так она прокомментировала вопрос о том, сможет ли республика вернуть утраченные территории. Каллас призвала продолжать поддерживать Киев, в том числе увеличивая объемы поставок оружия.