Российские войска взяли Московское в ДНР

Российские военные установили контроль над порядка 70% Купянска в Харьковской области. Об этом сообщал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он подчеркнул, что его данные могут быть неточными, поскольку некоторые направления сначала переходят под контроль ВС РФ, потом военные закрепляются на них. Это необходимо для того, чтобы по городу было возможно вести дальнейшее развитие наступления, пояснял Ганчев.