Российские войска взяли Московское в ДНР

Ведомости

Подразделения группировки войск «Центр» ВС России взяли под контроль населенный пункт Московское в ДНР, сообщили в Минобороны.

Российские войска также зашли в восточные районы Димитрова ДНР и «развивают наступление в его жилых кварталах», отчитались в военном ведомстве.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, подразделения российских войск «Запад» заняли населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области.

Российские военные установили контроль над порядка 70% Купянска в Харьковской области. Об этом сообщал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он подчеркнул, что его данные могут быть неточными, поскольку некоторые направления сначала переходят под контроль ВС РФ, потом военные закрепляются на них. Это необходимо для того, чтобы по городу было возможно вести дальнейшее развитие наступления, пояснял Ганчев.

