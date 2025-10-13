Газета
Политика

Путин проведет встречу с губернатором Ульяновской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, губернатор представит президенту доклад о положении дел в регионе.

Русских был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 г. До этого он был членом комитета Совета Федерации по экономической политике. Президент при назначении нового работника отмечал, что основным критерием считает его эффективность.

19 сентября 2021 г. Русских победил на выборах, набрав 83,16% голосов избирателей. Он вступил в должность официально 4 октября 2021 г.

