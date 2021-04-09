В Кремле прокомментировали назначение врио главы Ульяновской области
Президент России Владимир Путин при назначении нового работника основным критерием считает его эффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему вместо губернатора от «Единой России» в Ульяновскую область был назначен член КПРФ Алексей Русских.
«Глава государства в качестве основного критерия для выбора исходит из критериев эффективности того или иного работника, и в данном случае президент сделал выбор именно на Русских», — сказал Песков. По мнению Путина, опыт Русских, его квалификация и стиль работы «поможет и дальше развиваться региону весьма успешно», добавил пресс-секретарь.
Песков отметил, что «Единая Россия» как партия власти остается «главной опорой президента».
Ранее член Совфеда Алексей Русских был назначен на должность врио губернатора Ульяновской области указом президента России Владимира Путина. Перед этим от должности главы региона был освобожден Сергей Морозов. Это второй за неделю подавший в отставку губернатор. 7 апреля Путин подписал указ о добровольной отставке главы Тувы Шолбана Кара-оола, который возглавлял регион с 2007 г.
Алексей Русских родился в Ижевске (Удмуртия). Он является членом Совета Федерации от Московской области с 2018 г. До этого он в 2007-2018 гг. был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов от фракции КПРФ.