В Кремле прокомментировали назначение врио главы Ульяновской области

«Глава государства в качестве основного критерия для выбора исходит из критериев эффективности того или иного работника, и в данном случае президент сделал выбор именно на Русских», — сказал Песков. По мнению Путина, опыт Русских, его квалификация и стиль работы «поможет и дальше развиваться региону весьма успешно», добавил пресс-секретарь.