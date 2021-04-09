Губернатора-единоросса в Ульяновской области сменил коммунист

Губернатора-единоросса в Ульяновской области сменил коммунистЭто размен перед выборами главы региона и думской кампанией, считают эксперты
В отставку подал второй за неделю губернатор – вслед за главой Тувы Шолбаном Кара-оолом со своего поста ушел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Срок полномочий обоих губернаторов истекал в сентябре этого года. Владимир Путин назначил врио губернатора Ульяновской области сенатора, члена КПРФ Алексея Русских.
Морозов, объявивший об отставке в видеообращении, сказал, что хочет сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне и что принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы. После отставки губернатора Белгородской области Евгения Савченко Морозов был рекордсменом по времени нахождения на посту губернатора – он избрался главой Ульяновской области в декабре 2004 г.
«Запомнится Морозов своей крайней активностью – такой пионер, бегущий впереди паровоза. Все инициативы федерального центра он сразу брал в оборот, был передовиком их внедрения, и такая инициативность иногда приобретала комические формы. То есть сочетал в себе крайнюю энергичность и сверхлояльность центру», – говорит политолог Александр Кынев. В регионе от Морозова накопилась усталость, если сначала большинство его действий были скорее в плюс, то в дальнейшем этого уже не было, добавляет эксперт. Политолог Константин Калачев отмечает, что в последние годы у Морозова был низкий рейтинг, из-за чего было допущено избрание первого секретаря Ульяновского обкома КПРФ Алексея Куринного в 2016 г. депутатом Госдумы, затем проигрыш выборов в гордуму Димитровграда. В итоге он вроде «прогрессивный губернатор, хоть и с чудинкой», но он себя загнал, появилась «проблема утраты адекватности».
Морозов является членом «Единой России», однако отделение партии в области возглавляет руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании региона Василий Гвоздев. С 2019 г. в партии началась практика назначения губернаторов секретарями региональных отделений, тогда собеседники «Ведомостей» объясняли эту необходимость тем, что губернаторы с высоким рейтингом могут «поделиться» им с партией. «Решение о том, чтобы Морозов возглавил территориальную группу на выборах в Госдуму, пока не принято. Все решения будут позже», – говорит замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
Русских 52 года, он родом из Ижевска. Был депутатом Госдумы V, VI и части VII созывов от КПРФ. Избирался в Госдуму от Московской области. В Совете Федерации с 2018 г. также представляет Московскую область. Тогда это был размен с властями Московской области, чтобы КПРФ не выдвигала на выборах губернатора сильного кандидата, писал РБК. Его кандидатуру на пост сенатора предложил губернатор области Андрей Воробьев. В Совете Федерации в феврале 2020 г. Русских стал единственным из трех на тот момент сенаторов-коммунистов, поддержавшим путинские поправки в Конституцию.
По сведениям собеседников «Ведомостей», кандидатура Русских на пост губернатора обсуждалась с 2020 г., поскольку в случае отставки Морозова и выдвижения кандидата-единоросса у него был риск проиграть выборы Куринному. Он в 2016 г. избрался по одномандатному округу в области – этот округ не был согласован с властями для избрания там оппозиционера. Накануне кадровых решений председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов повторно обсудил их с внутриполитическим блоком Кремля, утверждает собеседник «Ведомостей» в КПРФ.
Русских – это член ЦК КПРФ, ему выразило доверие руководство страны, а рассуждать о том, отдают ли область коммунисту, можно после голосования избирателей, сказал Куринный «Ведомостям». Он не знает, что стало последней каплей для отставки, но обращает внимание, что две недели назад Морозов «объявил, что пойдет на выборы даже без согласования администрации президента и выиграет»: «Сейчас эти слова вычищаются».
Куринный на губернаторский пост не претендует. Предварительно он согласован на выдвижение по одномандатному округу от КПРФ. Какова будет политика Русских по отношению к партии в регионе, собеседники «Ведомостей» в ЦК КПРФ предсказать не берутся. В 2018 г. коммунисты выиграли выборы в гордуму Димитровграда – крупнейшего после Ульяновска города в регионе. Однако с тех пор началось «жесткое противостояние» региональных властей городским, вспоминает Куринный.
По мнению Кынева, назначение Русских – это попытка избежать проигрыша кандидата от власти на выборах губернатора и устранение Куринного как возможного победителя: «У КПРФ в регионе ситуация непростая. В 2018 г. они получили очень хороший результат на выборах в заксобрание, а в прошлом году на выборах в гордуму Ульяновска выступили плохо. Ситуация напоминает ту, что была когда-то в Орловской области, когда, чтобы не дать прийти коммунисту Василию Иконникову, губернатором сделали сначала коммуниста Вадима Потомского, а потом Андрея Клычкова. То есть и сейчас получается размен реального оппозиционера на лояльного».