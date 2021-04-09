Губернатора-единоросса в Ульяновской области сменил коммунист

«Запомнится Морозов своей крайней активностью – такой пионер, бегущий впереди паровоза. Все инициативы федерального центра он сразу брал в оборот, был передовиком их внедрения, и такая инициативность иногда приобретала комические формы. То есть сочетал в себе крайнюю энергичность и сверхлояльность центру», – говорит политолог Александр Кынев. В регионе от Морозова накопилась усталость, если сначала большинство его действий были скорее в плюс, то в дальнейшем этого уже не было, добавляет эксперт. Политолог Константин Калачев отмечает, что в последние годы у Морозова был низкий рейтинг, из-за чего было допущено избрание первого секретаря Ульяновского обкома КПРФ Алексея Куринного в 2016 г. депутатом Госдумы, затем проигрыш выборов в гордуму Димитровграда. В итоге он вроде «прогрессивный губернатор, хоть и с чудинкой», но он себя загнал, появилась «проблема утраты адекватности».