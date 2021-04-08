У одного из любимых регионов отдыха Владимира Путина новый руководитель

У одного из любимых регионов отдыха Владимира Путина новый руководительВрио главы Тувы назначен Владислав Ховалыг
Руководить Тувой продолжат местные кадры. 7 апреля президент Владимир Путин подписал указ о добровольной отставке главы Тувы Шолбана Кара-оола, который возглавлял регион с 2007 г.: он считается близким к министру обороны и выходцу из региона Сергею Шойгу. Врио главы республики назначен гендиректор АО «Тываэнергосбыт» Владислав Ховалыг. Собеседники «Ведомостей» отмечают, что он представитель местной бюрократии, но в отличие от предшественника его подбирали с участием нынешнего внутриполитического блока Кремля.
Местные кадры в тайге
Туву собеседники «Ведомостей» называют зоной влияния Шойгу. Вместе с ним регион неоднократно посещал Путин. По данным из открытых источников, он приезжал в республику не менее девяти раз с 2007 г. Именно с отдыхом Путина в Туве связаны некоторые известные фотосессии Путина: к примеру, в 2017 г. накануне президентской кампании Путин в тувинской тайге в компании Шойгу, Кара-оола и тогдашнего главы Хакасии Виктора Зимина занимался подводной охотой и рыбалкой. В пересказе пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова это звучало так: «Гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился».
Политолог, эксперт по российским регионам Виталий Иванов говорит, что врио главы Тувы, как и Кара-оол, относится к людям Шойгу, поскольку «другой там просто не сможет работать». 53-летний Ховалыг родился в Туве, работал на разных постах в республике. С 1994 по 2004 г. возглавлял подразделение Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве, потом работал в министерстве финансов республики, в 2007 г. был назначен министром земельных и имущественных отношений Тувы, а с 2008 по 2018 г. был мэром Кызыла – административного центра республики.
Близкий к «Единой России» источник говорит, что Ховалыг – профессиональный чиновник, назначение которого врио «обеспечит преемственность по отношению к прежнему руководителю региона». Еще один собеседник отмечает, что Ховалыг якобы приходится дальним родственником экс-главе республики.
Ховалыг – обычный бюрократ, с его стороны не будет резких публичных действий, которые провоцируют ехидство в отношении властей региона, считает политолог Александр Кынев: «В регионе всегда было сильно влияние Шойгу, так было, и так будет. Просто теперь будет меньше скандалов, а вот с результатами на выборах вряд ли станет честнее». На федеральных же выборах электорально Тува ничего не дает, там меньше 300 000 избирателей, отмечает Кынев.
Предвестники отставки
Кара-оол не пошел на третий срок: его полномочия истекали в сентябре 2021 г. Экс-губернатор отметился экстравагантными заявлениями. Так, в ноябре 2020 г. Кара-оол написал у себя в Facebook, что существуют спорные участки территорий с Иркутской областью и Красноярским краем: «Они касаются незаселенных земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям».
Но Кара-оол уже «изжил себя», считает Иванов: «Накопилась усталость как у элит, так и у электората». «Он писал, что журналисты очерняют Туву, а сам использовал смешной пиар, изображая себя то в позе борца, задирающего ногу, то человека, обнимающего старушку. Видимо, комбинация такого пиара с неадекватными результатами на выборах привела к тому, что решили этот постоянный негатив убрать», – считает Кынев.
В марте коммуникационная компания «Минченко консалтинг» включила Кара-оола в число глав регионов, которые находятся в «красной зоне» политической устойчивости и могут не получить переназначение. Тогда же фракция ЛДПР в хурале республики направила письмо премьеру Михаилу Мишустину о том, что «за годы руководства Кара-оола Тува оказалась на периферии развития России», писал «Коммерсантъ».
Главное отличие Ховалыга от Кара-оола в том, что подбирали с участием нынешнего руководства внутриполитического блока Кремля, работающего с 2016 г., говорит близкий к «Единой России» источник: «Проще общаться с теми, кто назначался при них, а не в 2007 г.».
Если других отставок не случится до июня, то в сентябре 2021 г. пройдут прямые выборы глав девяти регионов. Пятью из них уже управляют новые врио. Из доклада «Минченко консалтинга» следовало, что может лишиться должности также губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, у которого в сентябре 2021 г. заканчивается очередной срок.