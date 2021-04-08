У одного из любимых регионов отдыха Владимира Путина новый руководитель

Туву собеседники «Ведомостей» называют зоной влияния Шойгу. Вместе с ним регион неоднократно посещал Путин. По данным из открытых источников, он приезжал в республику не менее девяти раз с 2007 г. Именно с отдыхом Путина в Туве связаны некоторые известные фотосессии Путина: к примеру, в 2017 г. накануне президентской кампании Путин в тувинской тайге в компании Шойгу, Кара-оола и тогдашнего главы Хакасии Виктора Зимина занимался подводной охотой и рыбалкой. В пересказе пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова это звучало так: «Гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился».