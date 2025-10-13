Песков предложил россиянам в Латвии построить свою жизнь на родине

Граждане России, которые могут быть депортированы из Латвии, так как не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку в службе безопасности, могут построить свою жизнь в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.