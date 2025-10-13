Газета
Главная / Политика /

Песков предложил россиянам в Латвии построить свою жизнь на родине

Ведомости

Граждане России, которые могут быть депортированы из Латвии, так как не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку в службе безопасности, могут построить свою жизнь в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, как РФ может поучаствовать в судьбах боле 800 россиян, которым грозит депортация из Латвии.

«Граждане России могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь», – ответил Песков.

10 октября Politico писала, что Латвия обязала более 800 граждан России покинуть страну до 13 октября из-за несоблюдения миграционных норм. По данным издания, из-за новых правил для мигрантов в Латвии пострадало примерно 30 000 россиян. Большинство из них смогли выполнить требования, а около 2600 граждан добровольно уехали из страны. Миграционная служба не дождалась документов в срок от 841 человека из России.

