Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: США известно о паузе в переговорах между Россией и Украиной

Ведомости

Соединенные Штаты осведомлены о паузе, которая возникла в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют», – сказал представитель Кремля.

1 октября в Кремле объясняли, что пауза в переговорах возникла по вине Киева. По словам Пескова, встречи на высшем уровне не могут быть самоцелью при решении конфликтов. Для проведения переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо предварительное согласование позиций на экспертном уровне.

Представитель Кремля также подчеркивал, что украинская сторона не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, а также «не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь