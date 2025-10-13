Песков: США известно о паузе в переговорах между Россией и Украиной

1 октября в Кремле объясняли, что пауза в переговорах возникла по вине Киева. По словам Пескова, встречи на высшем уровне не могут быть самоцелью при решении конфликтов. Для проведения переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо предварительное согласование позиций на экспертном уровне.