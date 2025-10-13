Песков: США известно о паузе в переговорах между Россией и Украиной
Соединенные Штаты осведомлены о паузе, которая возникла в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют», – сказал представитель Кремля.
1 октября в Кремле объясняли, что пауза в переговорах возникла по вине Киева. По словам Пескова, встречи на высшем уровне не могут быть самоцелью при решении конфликтов. Для проведения переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо предварительное согласование позиций на экспертном уровне.
Представитель Кремля также подчеркивал, что украинская сторона не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, а также «не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп».