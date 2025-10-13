Оман выделит землю Белоруссии под туристический кластер

26 сентября Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии возможно строительство АЭС. По его словам, этот проект в случае необходимости может быть рассчитан также на снабжение электроэнергией новых российских регионов. Он отметил, что в случае принятия решения «мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах».