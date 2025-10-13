Газета
Главная / Политика /

Оман выделит землю Белоруссии под туристический кластер

Ведомости

Оман выделит Белоруссии землю для строительства туристического кластера, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что иностранное государство выразило готовность к совместным проектам и на территории Белоруссии. В частности, он рассказал о создании целлюлозно-картонного комбината. По словам Лукашенко, инвестиций в этом проекте – «под 2 млрд».

26 сентября Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии возможно строительство АЭС. По его словам, этот проект в случае необходимости может быть рассчитан также на снабжение электроэнергией новых российских регионов. Он отметил, что в случае принятия решения «мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах».

