Русских доложил Путину о росте доходов бюджета Ульяновской области на 30 млрд

«Мы ведем активную работу по повышению заработной платы. В 2021 г. она в регионе составляла 36 000, на сегодняшний день она составляет уже 65 000. Мы в 2024 г. шли с темпом 122%, что опережает среднероссийский уровень», – сообщил Русских.