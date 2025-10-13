Русских доложил Путину о росте доходов бюджета Ульяновской области на 30 млрд
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Как сообщили в Кремле, главной темой разговора стало социально-экономическое развитие региона.
Русских доложил, что по итогам прошлого года Ульяновская область заняла первое место по индексу промышленного производства среди субъектов Приволжского федерального округа. Он также сообщил о росте доходов населения и регионального бюджета.
«Мы ведем активную работу по повышению заработной платы. В 2021 г. она в регионе составляла 36 000, на сегодняшний день она составляет уже 65 000. Мы в 2024 г. шли с темпом 122%, что опережает среднероссийский уровень», – сообщил Русских.
Путин, комментируя представленные материалы, обратил внимание на один пункт: «Вы слайд "доходы консолидированного бюджета" как-то скромно пролистнули».
Губернатор пояснил, что этот результат является предметом особой гордости. По его словам, в 2021 г. собственные доходы региона составляли 63 млрд руб., в 2024 – 97 млрд руб., то есть прирост превысил 30 млрд.
Ожидается, что в 2025 г. эта положительная динамика сохранится – прогнозируемый объем доходов составит 104 млрд руб. При этом, как отметил глава региона, темпы роста в текущем году несколько замедлились из-за высокой кредитной ставки, что серьезно сказывается на экономике предприятий области.
Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 г. До этого он был членом комитета Совета Федерации по экономической политике. 19 сентября 2021 г. Русских одержал победу на выборах, получив 83,16% голосов избирателей. Официально он вступил в должность 4 октября 2021 г.