Кабмин одобрил привлечение резервистов для выполнения задач за рубежом

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что в 2025 г. в России увеличили план набора на военную службу по контракту. Глава Минобороны подчеркивал, что показатели плана комплектования, в целом, выполняются. Он говорил также о необходимости нарастить темпы подготовки операторов беспилотников и завершить создание эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт.