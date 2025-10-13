Газета
Главная / Политика /

Кабмин одобрил привлечение резервистов для выполнения задач за рубежом

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, разрешающий призывать граждан из мобилизационного резерва для выполнения задач в рамках контртеррористической операции или при применении Вооруженных Сил (ВС) РФ за рубежом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии.

Согласно документу, одобренные поправки в федеральный закон «Об обороне» предусматривают возможность призыва резервистов на специальные военные сборы для решения отдельных оборонных задач в условиях вооруженных конфликтов, проведения контртеррористических операций, а также при использовании российской армии за границей.

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что в 2025 г. в России увеличили план набора на военную службу по контракту. Глава Минобороны подчеркивал, что показатели плана комплектования, в целом, выполняются. Он говорил также о необходимости нарастить темпы подготовки операторов беспилотников и завершить создание эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт.

