Белоусов сообщил об увеличении плана набора на службу по контракту в 2025 году
В 2025 г. в России увеличили план набора на военную службу по контракту. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии ведомства, передает Telegram-канал министерства.
По его словам, показатели плана комплектования, в целом, выполняются.
В ходе того же мероприятия Белоусов заявил о необходимости нарастить темпы подготовки операторов беспилотников, а также завершить создание эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт.
Заседание было посвящено инвентаризации работы по выполнению решений расширенной коллегии, а также оценке промежуточных итогов ее работы. Кроме того, участники встречи составили план деятельности на 2026 г.
2 июля замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за шесть месяцев 2025 г. на службу в воинские части прибыли более 210 000 солдат, заключивших контракт с Минобороны РФ. Он также отметил, что в добровольческие подразделения вступили 18 000 человек за указанный период. По словам Медведева, российские войска набрали «весьма приличный» темп увеличения количества солдат. Замглавы СБ РФ подчеркнул «патриотический настрой» тех, кто поступил на службу.