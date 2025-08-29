Белоусов сообщил об увеличении плана набора на службу по контракту в 2025 году

2 июля замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за шесть месяцев 2025 г. на службу в воинские части прибыли более 210 000 солдат, заключивших контракт с Минобороны РФ. Он также отметил, что в добровольческие подразделения вступили 18 000 человек за указанный период. По словам Медведева, российские войска набрали «весьма приличный» темп увеличения количества солдат. Замглавы СБ РФ подчеркнул «патриотический настрой» тех, кто поступил на службу.