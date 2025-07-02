Медведев: в воинские части за полгода прибыли более 210 000 контрактников
За шесть месяцев 2025 г. на службу в воинские части прибыли более 210 000 солдат, заключивших контракт с Минобороны РФ. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил (ВС) России военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.
Он также отметил, что в добровольческие подразделения вступили 18 000 человек за указанный период. По словам Медведева, российские войска набрали «весьма приличный» темп увеличения количества солдат. Замглавы СБ РФ подчеркнул «патриотический настрой» тех, кто поступил на службу.
28 июня президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации. Тогда он передал пожелания одному из участников спецоперации из Нового Уренгоя, супруга которого пообщалась с главой государства во время открытия молодежных центров в российских регионах.