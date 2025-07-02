Медведев: в воинские части за полгода прибыли более 210 000 контрактников

За шесть месяцев 2025 г. на службу в воинские части прибыли более 210 000 солдат, заключивших контракт с Минобороны РФ. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил (ВС) России военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.