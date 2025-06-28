Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации

Путин во время церемонии открытия центров также поздравил с Днем молодежи молодых россиян, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Таких молодых людей, которые уже сами становятся «наставниками для подрастающего поколения», следует активно включать в работу с молодежью, чтобы «ребята видели, на кого действительно стоит равняться», подчеркнул Путин.