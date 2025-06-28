Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации
Президент России Владимир Путин передал пожелания одному из участников спецоперации из Нового Уренгоя, супруга которого пообщалась с главой государства во время открытия молодежных центров в российских регионах. Содержание беседы опубликовано на сайте Кремля.
Путин 28 июня по видеосвязи принял участие в открытии центров в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области. Жительница Нового Уренгоя Полина Черемных рассказала, что городу сложно конкурировать с Москвой, Нижним Новгородом, Омском и Пермью, и попросила Путина и команду Росмолодежи учредить номинацию для малых городов РФ. В разговоре жительница Ямала уточнила, что является женой военнослужащего.
«Прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы. Уверен, так и будет», – ответил президент.
Путин во время церемонии открытия центров также поздравил с Днем молодежи молодых россиян, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Таких молодых людей, которые уже сами становятся «наставниками для подрастающего поколения», следует активно включать в работу с молодежью, чтобы «ребята видели, на кого действительно стоит равняться», подчеркнул Путин.