Путин по видеосвязи участвует в открытии молодежных центров
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах, сообщает Telegram-канал Кремля.
Они открываются в шести регионах: Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области. Представители этих субъектов находятся на связи с президентом, отметили в Кремле.
Созданные центры станут точками притяжения для школьников, подростков и студентов и помогут им обрести друзей и новые знания, отметил Путин. Россия же, по его словам, продолжит уделять внимание созданию условий, в которых каждый может по максимуму раскрыть свой потенциал.
«И именно вам, молодым людям, предстоит продолжать дело своих родителей, своих предков – в самом прямом, широком смысле этого слова: писать, созидать историю нашей Родины, ее будущих успехов и свершений», – сказал глава государства.
Президент отдельно поздравил с Днем молодежи молодых россиян, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Таких молодых людей, которые уже сами становятся «наставниками для подрастающего поколения», следует активно включать в работу с молодежью, чтобы «ребята видели, на кого действительно стоит равняться», подчеркнул Путин.