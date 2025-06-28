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Путин по видеосвязи участвует в открытии молодежных центров

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах, сообщает Telegram-канал Кремля.

Они открываются в шести регионах: Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области. Представители этих субъектов находятся на связи с президентом, отметили в Кремле.

Созданные центры станут точками притяжения для школьников, подростков и студентов и помогут им обрести друзей и новые знания, отметил Путин. Россия же, по его словам, продолжит уделять внимание созданию условий, в которых каждый может по максимуму раскрыть свой потенциал.

«И именно вам, молодым людям, предстоит продолжать дело своих родителей, своих предков – в самом прямом, широком смысле этого слова: писать, созидать историю нашей Родины, ее будущих успехов и свершений», – сказал глава государства.

Президент отдельно поздравил с Днем молодежи молодых россиян, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Таких молодых людей, которые уже сами становятся «наставниками для подрастающего поколения», следует активно включать в работу с молодежью, чтобы «ребята видели, на кого действительно стоит равняться», подчеркнул Путин.

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