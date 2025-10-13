Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп допустил снятие санкций с Ирана, когда страна «будет готова»

Ведомости

США могут снять санкции с Ирана, когда страна «будет готова к этому». Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп перед началом саммита мира по случаю прекращения войны в секторе Газа. Трансляцию мероприятия проводит Fox News.

По его мнению, Тегеран не сможет выжить в условиях американских санкций, поскольку «они слишком жесткие». Трамп также считает, что в связи с ограничениями Иран нуждается в помощи, «но у этой страны все будет хорошо».

Американский лидер отметил, что, по его мнению, Тегеран хочет пойти на сделку с Вашингтоном.

Госдеп ввел санкции против 44 участников ядерной и военной программ Ирана

Политика / Международные новости

1 октября США ввели санкции против 44 лиц и организаций, связанных с ядерной программой Ирана и закупками вооружений. Американский госсекретарь Марко Рубио тогда сообщил, что ограничения введены в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.

29 сентября совет Евросоюза объявил о повторном введении санкций в отношении Ирана, связанных с его деятельностью по разработке ядерного оружия. Этот шаг стал продолжением решения Франции, Германии и Великобритании. Поводом стало завершение действия резолюции Совета Безопасности ООН об отмене санкций в отношении Тегерана и последующее решение СБ ООН не продлевать эту отмену.

