Трамп заявил, что сделка в Газе предотвратила третью мировую войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны на Ближнем Востоке не будет благодаря достигнутой сделке по Газе. Об этом он сказал во время подписания мирной сделки по Газе в Египте.
«Это самая крупная и сложная сделка, и именно это место могло привести к серьезным проблемам вплоть до третьей мировой войны, – сказал Трамп в ходе трансляции на Fox News. – Всегда говорили, что третья мировая начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет. На самом деле, мы не хотим, чтобы она началась где бы то ни было».
Наряду с Трампом сделку подписали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.
3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа, в соответствии с которым было проведено освобождение пленных. По его мнению, проблему может решить создание палестинского государства.