Медведев: война в Газе будет продолжаться до создания палестинского государства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа, в соответствии с которым было проведено освобождение пленных. Этот план необходимо конкретизировать, считает дипломат. «Долгосрочное урегулирование этой ситуации возможно только при выполнении решений ООН о создании палестинского государства, – сказал Лавров арабским журналистам (цитата по "РИА Новости").