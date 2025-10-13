Медведев: война в Газе будет продолжаться до создания палестинского государства
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поприветствовал освобождение израильских заложников, но заявил, что конфликт в секторе Газа будет продолжаться. Об этом он написал в X.
«Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – написал он.
3 октября американский президент Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа, в соответствии с которым было проведено освобождение пленных. Этот план необходимо конкретизировать, считает дипломат. «Долгосрочное урегулирование этой ситуации возможно только при выполнении решений ООН о создании палестинского государства, – сказал Лавров арабским журналистам (цитата по "РИА Новости").