Израиль получил останки четырех погибших заложников из сектора Газа

13 октября на саммите лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Президент США Дональд Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.