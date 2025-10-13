Израиль получил останки четырех погибших заложников из сектора Газа
Израильские военные получили через представителей Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников, погибших в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным военных, останки доставят на территорию Израиля судмедэкспертам для проведения процедуры опознания.
«ЦАХАЛ стремится действовать чутко и дождаться официального удостоверения личности, которое сначала будет предоставлено семьям похищенных», – говорится в сообщении армии.
13 октября в секторе Газа были освобождены все 20 выживших израильских заложников, среди которых оказался уроженец Донбасса Максим Харкин. Он уже связался со своей семьей. В обмен Израиль должен освободить 2000 палестинских заключенных.
Согласно договоренностям, достигнутым в рамках мирного соглашения, палестинцы также вернут останки 28 израильтян, которые, предположительно, погибли в плену.
13 октября на саммите лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Президент США Дональд Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.