Бывший президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Ведомости

Бывший президент Франции Николя Саркози прибудет в тюрьму Ла-Санте в Париже 21 октября. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на национального финансового прокурора Жана-Франсуа Бонера. 

По предварительным данным, Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, но на обычном режиме. Это связано с тем, что тюремная администрация не намерена рисковать его безопасностью, оставляя рядом с другими заключенными. 

25 сентября суд Парижа приговорил бывшего президента Франции к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством, но снял с него обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. При этом суд не установил факта использования ливийских денег в избирательной гонке 2007 г.

Саркози возглавлял страну с 2007 по 2012 г. В июле его лишили ордена Почетного легиона. Он стал первым президентом Франции, получившим реальный срок, и вторым, утратившим высшую награду государства.

