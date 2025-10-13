Бывший президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
Бывший президент Франции Николя Саркози прибудет в тюрьму Ла-Санте в Париже 21 октября. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на национального финансового прокурора Жана-Франсуа Бонера.
По предварительным данным, Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, но на обычном режиме. Это связано с тем, что тюремная администрация не намерена рисковать его безопасностью, оставляя рядом с другими заключенными.
25 сентября суд Парижа приговорил бывшего президента Франции к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством, но снял с него обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. При этом суд не установил факта использования ливийских денег в избирательной гонке 2007 г.
Саркози возглавлял страну с 2007 по 2012 г. В июле его лишили ордена Почетного легиона. Он стал первым президентом Франции, получившим реальный срок, и вторым, утратившим высшую награду государства.