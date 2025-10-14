BZ: Германия «вышла из игры» на мировой арене из-за действий Мерца и Бербок

13 октября в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх состоялся «саммит мира» по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», вступившей в силу 10 октября. В мероприятии помимо инициатора мирного соглашения президента США Дональда Трампа и посредников в лице глав государств Египта, Катара и Турции приняли участие представители большинства арабских государств, а также Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался участвовать в церемонии в связи с приближающимся еврейским религиозным праздником Симхат Тора, сообщила его канцелярия. Из постсоветских государств в Египет прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.