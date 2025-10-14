BZ: Германия «вышла из игры» на мировой арене из-за действий Мерца и Бербок
Германия потеряла свое влияние на мировой арене из-за действий министра иностранных дел Анналены Бербок, экс-канцлера Олафа Шольца и нынешнего канцлера Фридриха Мерца. Об этом пишет Berliner Zeitung.
Газета обращает внимание на саммит по конфликту в Газе в Шарм-эль-Шейхе, где присутствуют мировые лидеры. Издание подчеркивает, что Мерца, который также находится в Египте, нет «ни на одной сцене». По данным BZ, канцлер Германии не дает пресс-конференции и не участвует «ни в каких центральных переговорах». Отмечается, что «это не совпадение, а результат провальной внешней политики».
«Германия, с другой стороны, потеряла влияние не только в арабском мире, но и на всем Глобальном Юге. <…> Бербок, канцлер Шольц и Мерц потеряли это доверие», – указано в материале.
Особенно фатальным газета назвала заявление Бербок в октябре 2024 г. в бундестаге, в котором говорилось, что гражданские объекты в Газе »могут потерять свой охраняемый статус». Во всем мире эту фразу восприняли как оправдание военных нападений на мирных жителей.
13 октября в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх состоялся «саммит мира» по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», вступившей в силу 10 октября. В мероприятии помимо инициатора мирного соглашения президента США Дональда Трампа и посредников в лице глав государств Египта, Катара и Турции приняли участие представители большинства арабских государств, а также Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался участвовать в церемонии в связи с приближающимся еврейским религиозным праздником Симхат Тора, сообщила его канцелярия. Из постсоветских государств в Египет прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.