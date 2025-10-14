AD: Трамп перестраивает стратегию и повышает ставки в конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп перестраивает стратегию по российско-украинскому конфликту. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.
«Ситуация рисует сложную картину: публичные заявления Трампа о [поставках дальнобойных ракет] Tomahawk выглядят как опасная игра по повышению ставок, в то время как дипломаты работают за кулисами, пытаясь поддерживать диалог», – говорится в материале.
Заявление о возможности поставок ракет показывает перестройку стратегии Вашингтона, пишет издание.
6 октября президент США сообщил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. Американский лидер отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.
Москва негативно восприняла решение Трампа. Официально поставки не начались, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отправка ракет потребует прямого участия американских специалистов.