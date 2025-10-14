AD: Трамп перестраивает стратегию и повышает ставки в конфликте на Украине

6 октября президент США сообщил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. Американский лидер отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.