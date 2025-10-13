Кремль: поставка Tomahawk Киеву может плохо кончиться

Кремль: поставка Tomahawk Киеву может плохо кончитьсяОбращение с такими сложными ракетами потребует участия специалистов США
Обращение с крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о Tomahawk.
«Это очевидный факт. Вот, собственно, об этом и говорится в упомянутом вами сообщении. Поэтому здесь любой маломальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», – подчеркнул Песков.
13 октября Медведев предупредил, что если президент США Дональд Трампа примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех и, прежде всего, для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».
6 октября Трамп сообщил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться, и задаст ряд вопросов по этой теме. Президент США отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.
После двух телефонных разговор с Трампом президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News рассказал, что американский лидер пока не принял решение относительно передачи Киеву Tomahawk.