Трамп раскритиковал свою фотографию на обложке журнала Time

Ведомости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал свою фотографию, сделанную с нижнего ракурса и опубликованную журналом Time. Свое мнение глава Белого дома высказал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал статью о нем в Time «относительно хорошей», но фотографию – «худшей из всех возможных».

«Они "убрали" мои волосы, и в результате на макушке оказалось нечто, похожее на парящую корону, но очень маленькую. Очень странно!» – написал президент США.

The White House / Flickr
Time / X

Американский лидер добавил, что ему никогда не нравилось фотографироваться снизу, но это фото – «просто ужасное, и его стоит заклеймить».

В ходе саммита 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.

