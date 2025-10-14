Трамп раскритиковал свою фотографию на обложке журнала Time
Президент США Дональд Трамп раскритиковал свою фотографию, сделанную с нижнего ракурса и опубликованную журналом Time. Свое мнение глава Белого дома высказал в соцсети Truth Social.
Трамп назвал статью о нем в Time «относительно хорошей», но фотографию – «худшей из всех возможных».
«Они "убрали" мои волосы, и в результате на макушке оказалось нечто, похожее на парящую корону, но очень маленькую. Очень странно!» – написал президент США.
Американский лидер добавил, что ему никогда не нравилось фотографироваться снизу, но это фото – «просто ужасное, и его стоит заклеймить».
