Швеция выдвинула главу Ikea на пост комиссара ООН по делам беженцев

Бродин возглавляет Ikea с 2017 г. и, по данным компании, покинет пост в феврале следующего года. В интервью FT он отметил, что ООН сейчас переживает период перемен и нуждается в управленцах с опытом работы в крупных международных структурах. По его словам, возглавляя компанию с 170 000 сотрудников в 43 странах, он приобрел необходимые компетенции для этой роли.