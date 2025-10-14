Швеция выдвинула главу Ikea на пост комиссара ООН по делам беженцев
Швеция предложила кандидатуру главы Ikea Йеспера Бродина на должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Financial Times.
«Я был приятно Ikea, что правительство вспомнило обо мне, поскольку выдвижение бизнес-лидера является довольно необычной практикой», – рассказал он изданию.
Бродин возглавляет Ikea с 2017 г. и, по данным компании, покинет пост в феврале следующего года. В интервью FT он отметил, что ООН сейчас переживает период перемен и нуждается в управленцах с опытом работы в крупных международных структурах. По его словам, возглавляя компанию с 170 000 сотрудников в 43 странах, он приобрел необходимые компетенции для этой роли.
С 2016 г. управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев возглавляет итальянец Филиппо Гранди. Назначение нового комиссара проходит в два этапа: генеральный секретарь ООН подбирает кандидатуру после консультаций с государствами, затем вносит ее на утверждение Генеральной Ассамблеи.
25 апреля агентство ООН по делам беженцев сообщало о сокращении помощи эвакуирующимся украинцам. По данным Reuters, изменения затронули программы экстренного размещения, денежной и психосоциальной поддержки, а также обеспечение базовыми предметами, такими как одежда и гигиенические наборы.