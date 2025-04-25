Агентство ООН по делам беженцев сократило помощь украинцам
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило о вынужденном сокращении гуманитарной поддержки эвакуирующихся из прифронтовых районов украинцев, сообщает Reuters.
По данным агентства, существенное влияние оказало решение президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление иностранной гуманитарной помощи. В 2024 г. США обеспечивали до 40% бюджета УВКБ ООН на Украину. Сейчас общий объем финансирования по заявке в размере $3,32 млрд покрыт лишь на 25%.
Сокращения коснулись жизненно важной поддержки: помощи с экстренным размещением, денежной и психосоциальной помощи, а также предоставления базовых предметов, таких как одежда и гигиенические наборы. С начала года через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах прошли около 9000 человек, эвакуированных из опасных зон.
С августа 2024 г. по март 2025 г. более 200 000 человек были перемещены из прифронтовых районов, сообщает Reuters. В агентстве заявили, что в условиях дефицита ресурсов теперь вынуждены отдавать приоритет меньшему числу людей, и призвали международных доноров к дополнительному финансированию.
В начале апреля украинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, по ошибке разослали электронные письма с требованием покинуть страну в течение недели. Сообщалось, что министерство внутренней безопасности США аннулировало гуманитарный статус получателей. Позднее ведомство сообщило, что письма были отправлены ошибочно и гуманитарная программа, которая была запущена в США после начала спецоперации на Украине в 2022 г., продолжает действовать.