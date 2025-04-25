Газета
Телеграм
/ Политика

Агентство ООН по делам беженцев сократило помощь украинцам

Ведомости

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило о вынужденном сокращении гуманитарной поддержки эвакуирующихся из прифронтовых районов украинцев, сообщает Reuters.

По данным агентства, существенное влияние оказало решение президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление иностранной гуманитарной помощи. В 2024 г. США обеспечивали до 40% бюджета УВКБ ООН на Украину. Сейчас общий объем финансирования по заявке в размере $3,32 млрд покрыт лишь на 25%.

Сокращения коснулись жизненно важной поддержки: помощи с экстренным размещением, денежной и психосоциальной помощи, а также предоставления базовых предметов, таких как одежда и гигиенические наборы. С начала года через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах прошли около 9000 человек, эвакуированных из опасных зон.

С августа 2024 г. по март 2025 г. более 200 000 человек были перемещены из прифронтовых районов, сообщает Reuters. В агентстве заявили, что в условиях дефицита ресурсов теперь вынуждены отдавать приоритет меньшему числу людей, и призвали международных доноров к дополнительному финансированию.

В начале апреля украинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, по ошибке разослали электронные письма с требованием покинуть страну в течение недели. Сообщалось, что министерство внутренней безопасности США аннулировало гуманитарный статус получателей. Позднее ведомство сообщило, что письма были отправлены ошибочно и гуманитарная программа, которая была запущена в США после начала спецоперации на Украине в 2022 г., продолжает действовать.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных