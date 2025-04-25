Агентство ООН по делам беженцев сократило помощь украинцам

В начале апреля украинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, по ошибке разослали электронные письма с требованием покинуть страну в течение недели. Сообщалось, что министерство внутренней безопасности США аннулировало гуманитарный статус получателей. Позднее ведомство сообщило, что письма были отправлены ошибочно и гуманитарная программа, которая была запущена в США после начала спецоперации на Украине в 2022 г., продолжает действовать.