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Reuters: украинских беженцев по ошибке призвали покинуть США

Ведомости

Украинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, по ошибке разослали электронные письма с требованием покинуть страну в течение недели. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, в письме говорилось, что министерство внутренней безопасности США аннулировало гуманитарный статус получателей. Позднее ведомство сообщило, что письма были отправлены ошибочно и гуманитарная программа, которая была запущена в США после начала спецоперации на Украине в 2022 г., продолжает действовать.

6 марта Reuters со ссылкой на источники сообщило о планах администрации президента США Дональда Трампа лишить юридического статуса беженцев порядка 240 000 украинцев, покинувших страну после начала спецоперации. Отмечалось, что реализация плана ожидается уже в апреле. Мера была запланирована еще до того, как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский публично поссорились 28 февраля, и является частью более масштабных планов по лишению юридического статуса более 1,8 млн мигрантов.

Программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine) была запущена 21 апреля 2022 г. при бывшем президенте США Джо Байдене. Она дает возможность гражданам страны и их ближайшим родственникам приехать в США и остаться там на двухлетний период. Украинцы, которые принимают участие в программе, должны иметь сторонника в Вашингтоне, который согласится оказать им финансовую поддержку на время их пребывания в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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