Reuters: украинских беженцев по ошибке призвали покинуть США
Украинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, по ошибке разослали электронные письма с требованием покинуть страну в течение недели. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, в письме говорилось, что министерство внутренней безопасности США аннулировало гуманитарный статус получателей. Позднее ведомство сообщило, что письма были отправлены ошибочно и гуманитарная программа, которая была запущена в США после начала спецоперации на Украине в 2022 г., продолжает действовать.
6 марта Reuters со ссылкой на источники сообщило о планах администрации президента США Дональда Трампа лишить юридического статуса беженцев порядка 240 000 украинцев, покинувших страну после начала спецоперации. Отмечалось, что реализация плана ожидается уже в апреле. Мера была запланирована еще до того, как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский публично поссорились 28 февраля, и является частью более масштабных планов по лишению юридического статуса более 1,8 млн мигрантов.
Программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine) была запущена 21 апреля 2022 г. при бывшем президенте США Джо Байдене. Она дает возможность гражданам страны и их ближайшим родственникам приехать в США и остаться там на двухлетний период. Украинцы, которые принимают участие в программе, должны иметь сторонника в Вашингтоне, который согласится оказать им финансовую поддержку на время их пребывания в стране.