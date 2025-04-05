Reuters: украинских беженцев по ошибке призвали покинуть США

Программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine) была запущена 21 апреля 2022 г. при бывшем президенте США Джо Байдене. Она дает возможность гражданам страны и их ближайшим родственникам приехать в США и остаться там на двухлетний период. Украинцы, которые принимают участие в программе, должны иметь сторонника в Вашингтоне, который согласится оказать им финансовую поддержку на время их пребывания в стране.