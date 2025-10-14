Газета
Политика

Путин встретится с главой «Норникеля» Потаниным

Президент России Владимир Путин проведет ряд рабочих встреч в Кремле. Среди них запланирована беседа с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эта встреча традиционно является важной, поскольку компания имеет системообразующее значение.

Песков подчеркнул, что Путин традиционно держит под личным контролем все вопросы, связанные с развитием Норильска. Деятельность компании и жизнь города тесно связаны между собой, поэтому глава государства всегда уделяет этому направлению большое внимание. Встреча президента с главой «Норникеля» будет открыта для представителей средств массовой информации. Помимо этого в графике Путина запланировано еще несколько рабочих контактов.

В течение дня президент также проведет телефонные переговоры с коллегами из центральноазиатских государств. Как отметил Песков, идет активная подготовка к предстоящему визиту президента Казахстана в Москву, который запланирован на ноябрь.

Потанин входит в десятку самых богатых россиян. В апреле Forbes писал, что его состояние оценивается в $24,2 млрд. Он занимает 81-е место в рейтинге богатейших людей мира..

