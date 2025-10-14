Путин встретится с главой «Норникеля» Потаниным

Песков подчеркнул, что Путин традиционно держит под личным контролем все вопросы, связанные с развитием Норильска. Деятельность компании и жизнь города тесно связаны между собой, поэтому глава государства всегда уделяет этому направлению большое внимание. Встреча президента с главой «Норникеля» будет открыта для представителей средств массовой информации. Помимо этого в графике Путина запланировано еще несколько рабочих контактов.