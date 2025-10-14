Лукашенко призвал завершить конфликт на Украине ради сохранения страны
Конфликт на Украине необходимо завершить, чтобы существование этой страны не прекратилось, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. Его слова передает «БелТА».
«В противном случае исчезнет это независимое, суверенное государство. Тем более что некоторые, знаете кто, уже посматривают на западные области Украины», – подчеркнул президент.
Лукашенко также подчеркнул, что действия властей Соединенных Штатов в рамках урегулирования украинского кризиса в том числе направлены на реализацию своих интересов в Восточной Европе и мире. При этом, по его мнению, шаги Вашингтона исключительно прагматичны, что абсолютно нормально.
12 октября белорусский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп имеет определенную тактику работы по острым вопросам, поэтому его заявления о передаче Киеву ракет большой дальности Tomahawk не стоит воспринимать «в лоб». Лукашенко выразил мнение, что Трамп понимает, что «против любого яда есть противоядие».
6 октября Трамп заявлял, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, для чего именно они будут применяться. По его словам, он «не ищет эскалации» при отправке Киеву этих ракет.