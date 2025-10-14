Фон дер Ляйен допустила вступление Черногории в ЕС в 2028 году

Черногория может стать членом Евросоюза (ЕС) в 2028 г., так как сейчас среди стран-кандидатов она находится на первом месте, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в республику, передает ТАСС.