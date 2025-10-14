Фон дер Ляйен допустила вступление Черногории в ЕС в 2028 году
Черногория может стать членом Евросоюза (ЕС) в 2028 г., так как сейчас среди стран-кандидатов она находится на первом месте, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в республику, передает ТАСС.
«Вы полны решимости закончить все переговорные главы в следующем году. Мы поддерживаем вашу амбицию к 2028 г.», – подчеркнула глава ЕК. Таким образом она дала понять, что поддержит прием Черногории в европейский блок в 2028 г.
8 сентября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предполагала, что республика сможет завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2026 г. По ее словам, страна «уже отвечает всем критериям».
Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 г.