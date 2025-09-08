Черногория может вступить в Евросоюз до конца 2026 года
Черногория может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2026 г. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции с австрийским министром по делам молодежи, семьи, ЕС и интеграции Клаудией Плакольм.
«Черногория уже отвечает всем критериям. Если все пойдет и дальше в таком духе, мы завершим переговоры уже до конца 2026 г.», – сказала она (цитата по ТАСС).
В то же время 2 сентября Кос говорила, что Черногория может вступить в Евросоюз в 2028 г., если к 2026 г. будет завершена техническая часть переговоров. Она отметила, что включение новых стран в ЕС – это «защита от внешних влияний», а не просто увеличение территории или числа населения.
В 2024 г. президент страны Яков Милатович заявил, что власти Черногории поддержали антироссийские санкции ЕС, чтобы согласовать свою политику с блоком и стать «членом клуба».
Тогда же он сказал, что членство Черногории в ЕС к 2028 г. является реалистичной целью. Республика, как отметил Милатович, должна воспользоваться «геополитическим моментом». Черногория начала переговорный процесс в 2012 г., и сейчас страна вступила в «завершающую стадию».