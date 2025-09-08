Черногория может вступить в Евросоюз до конца 2026 года

В то же время 2 сентября Кос говорила, что Черногория может вступить в Евросоюз в 2028 г., если к 2026 г. будет завершена техническая часть переговоров. Она отметила, что включение новых стран в ЕС – это «защита от внешних влияний», а не просто увеличение территории или числа населения.