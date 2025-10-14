Медведев: большую часть «Единой России» составляют женщины
Женщины занимают большинство в «Единой России» и их роль огромна, заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского форума «Женского движения Единой России».
«Женщины – самая активная часть нашего населения. Ну и, безусловно, самая лучшая», – отметил политик.
По словам Медведева, женщины занимают около двух третей руководящих должностей в первичных партийных отделениях «Единой России». Он объяснил, что это сложная, «полевая, земная работа». Лидер партии подчеркнул, что около 50% муниципальных депутатов тоже женщины.
14 октября «Ведомости» со ссылкой на проект резолюции текущего форума писали, что «Женское движение Единой России» распространит проект «Женская политшкола» на каждый субъект России, сосредоточившись на оказании содействия в реализации женских общественно-политических инициатив. На сайте движения есть информация о 79 региональных отделениях, включая Крым, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Исходя из текста документа, такая структура станет постоянно действующей общественной площадкой для объединения женщин.