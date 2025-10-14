Медведев: большую часть «Единой России» составляют женщины

14 октября «Ведомости» со ссылкой на проект резолюции текущего форума писали, что «Женское движение Единой России» распространит проект «Женская политшкола» на каждый субъект России, сосредоточившись на оказании содействия в реализации женских общественно-политических инициатив. На сайте движения есть информация о 79 региональных отделениях, включая Крым, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Исходя из текста документа, такая структура станет постоянно действующей общественной площадкой для объединения женщин.